Москва, 3 марта, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Россия не строит свою политику по принципу «эскалация ради деэскалации». Об этом 3 марта в интервью российским и иностранным СМИ по актуальной международной повестке заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Kremlin.ru Сергей Лавров

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Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что разговор о возможности ядерной войны ведут страны НАТО и Украина, подчеркнув, что условия применения Россией ядерного оружия описаны в военной доктрине.

«У нас там нет никакой эскалации ради деэскалации, как это пытаются нам вменять западные аналитики. Но разговор про ядерную войну сейчас ведётся, — констатировал Лавров. — Прошу вас очень внимательно посмотреть на те высказывания, которые звучали, и на тех персонажей, которые эти высказывания делали».

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Он подчеркнул, что сначала такие заявления сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. После президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна может отказаться от обязательств неядерного государства и обзаведётся ядерным оружием.

Лавров также напомнил про заявления президента США Джозефа Байдена о том, что альтернативам антироссийских санкций может быть только третья мировая война.

«В голове западных политиков постоянно вертится ядерная война, а не в голове россиян», — подчеркнул российский министр.

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