Красноярск, 3 марта, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Власти Китая продолжат сотрудничество с Россией в сфере информационных технологий, заявил заместитель главы департамента развития информационных технологий Министерства промышленности и информатизации КНР Ван Цзяньвэй.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«Сегодня отношения наших стран демонстрируют очень хорошие показатели, и мы рады продолжить наше сотрудничество с Россией в сфере информатизации, а также усилить наше сотрудничество в технической отрасли — конкретно в таких сферах, как большие данные, технологии «облака» и в других направлениях», — сказал он в ходе сессии Красноярского экономического форума.

Он добавил, что это должно поспособствовать компаниям двух стран в процессе информатизации и что в целом должно продвинуть уровень информатизации наших стран.