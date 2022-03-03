Краснодар, 3 марта, 2022, 12:53 — ИА Регнум. В Краснодарском крае возобновляются плановые госпитализации, сообщила 3 марта в телеграм-канале заместитель губернатора Анна Минькова.

Дарья Драй ИА REGNUM Пустые койки

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«С 7 марта система здравоохранения возвращается к плановой диспансеризации, профосмотрам и госпитализации. Начнётся поэтапный перевод ковидных госпиталей в обычный режим работы больниц», — написала замгубернатора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее власти Краснодарского края объявили об отмене с 4 марта QR-кодов, а также о возобновлении работы фуд-кортов и детских игровых комнат с 14 марта.