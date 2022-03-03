США, 3 марта, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Студия Raven Software выпустила обновление к игре Call of Duty: Warzone, которое, помимо прочего, ослабило одну из популярных винтовок в игре. Публикацию с описанием изменений компания разместила 2 марта на своей twitter-странице.

Calloduty.com Call of Duty: Warzone

Разработчики сообщили в описании к патчу, что множитель урона винтовки XM4 (BOCW) был уменьшен с 15, до 1.33. Они также опубликовали список из 15 исправленных ошибок и объявили о том, что 3 марта 2020-го режим Vanguard Royale получит некоторые изменения. С полным описанием обновления можно ознакомиться в публикации.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в 2023 году Activision Blizzard не выпустит новую игру серии серии Call of Duty. По имеющейся у журналистов информации, такое решение компания приняла из-за низких продаж игры Call of Duty: Vanguard, релиз которой состоялся 16 сентября 2021 года.