Ярославль, , 13:06 — REGNUM Мэр Ярославля Владимир Волков отказался переводить территорию на улице Жукова в районе дома №17 из зоны среднеэтажной застройки в высотную. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Проект высотной застройки на улице Жукова в Ярославле Yarnews.net

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители Ленинского района Ярославля направили обращение главе Ярославской области Михаилу Евраеву, попросив его остановить возможное строительство двух 10-этажных домов на улице Жукова. Предложение построить в этом месте жилой комплекс поступило от одной из строительных компаний.

3 марта стало известно, что мэр города Владимир Волков подписал отказ в переводе территории из зоны средней застройки в высокую.

Отказ был аргументирован тем, что в документах нет обоснования того, что строительство домов окажет влияние на устойчивое развитие территории, в том числе и в вопросе обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры. Также мэр указал на необходимость обеспечить сбалансированный учёт экономических, социальных и иных факторов в градостроительной деятельности. Повлияло на решение и то, что на общественных обсуждениях жители выступили против застройки.

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