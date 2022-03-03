Чебоксары, , 12:49 — REGNUM В Чебоксарах возбуждены административные дела по факту падения снега на женщину с детьми. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Снег Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Инцидент произошёл вечером 20 февраля 2022 года возле заведения по улице Гастелло в Чебоксарах. По данным надзорного ведомства, сошедшим с крыши снегом завалило женщину 1984 года и двух детей в возрасте четырёх и шести лет.

«Из-за тяжести снега самостоятельно выбраться из-под него они не могли», — говорится в сообщении.

Помощь им оказали прохожие. В больнице у женщины диагностировали ушиб мягких тканей головы и шейного отдела позвоночника, дети не пострадали.

В прокуратуре отмечают, что нежилое здание принадлежит на праве собственности частному обществу, которое в нарушение требований закона и правил благоустройства своевременно не убирало наледь с крыши.

В отношении руководителя организации и юрлица надзорным ведомством возбуждены дела об административном правонарушении. Прокуратурой также решается вопрос о направлении судебного иска в интересах детей «о взыскании морального вреда» с собственника здания.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии правоохранители проводят проверки по сообщениям о сходе наледи на женщину в Чебоксарах и мужчину в Канаше.

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