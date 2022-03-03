Бразилиа, , 13:35 — REGNUM Бразилия отказалась от сохранения нейтралитета по российско-украинскому конфликту и 2 марта проголосовала за принятие резолюции ООН против военной операции России на территории Украины. Об этом сообщает новостное агентство Brasil de Fato.

Бразилия Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего «за» проголосовала 141 страна, 35 воздержались, а пять стран, Россия, Белоруссия, Сирия, Северная Корея и Эритрея проголосовали против.

Голос Бразилии «за» был отдан с рядом оговорок: «Резолюция — это призыв международного сообщества к миру. Но в данном случае мир требует большего, чем вывод войск и молчание оружия. Теперь для обеспечения мира необходима комплексная работа над вопросами безопасности сторон».

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