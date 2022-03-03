Мадрид, , 12:48 — REGNUM Испания не меняла критериев своего подхода к ситуации на Украине, но «всё меняется каждый день в зависимости от обстоятельств». Об этом, как сообщает агентство EFE, заявила глава минобороны Испании Маргарита Роблес, комментируя решение о поставках на Украину наступательных вооружений.

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В качестве обстоятельств она назвала усиление наступления в рамках спецоперации России по защите ДНР и ЛНР, а также «притеснение украинского населения», которое означает, что власти Испании «не могут смотреть в другую сторону».

Она напомнила, что два самолёта с наступательными вооружениями для Украины вылетят из Испании 4 марта.

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