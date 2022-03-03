Москва, 3 марта, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Воспитанием детей, прежде всего, должны заниматься оба родителя, уверены 44% жителей России. Мужчины чаще, чем женщины, считают, что детей должны воспитывать родители в равной степени — 47% против 41%. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Дети

По мнению 42% опрошенных, воспитание детей — это обязанность семьи и школы, Чаще об этом говорят женщины, чем мужчины — 45% против 38%.

12% респондентов заявил, что помимо родителей должны участвовать в воспитании детей бабушки и дедушки, среди граждан с неполным средним — 21%. Лишь 1% отдаёт первостепенную роль в воспитании ребёнка профессиональной няне.

Опрос по телефону проведен 24 февраля 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, заниматься патриотическим воспитанием детей и подростков, прежде всего, должна семья (56%), школа (36%) и армия (31%).

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