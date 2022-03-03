Москва, 3 марта, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на совершенствование правового регулирования вопросов возбуждения уголовных дел о налоговых преступлениях, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Обновляется и регулирование вопросов возбуждения уголовных дел о преступлениях, связанных с осуществлением обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Законопроектом предлагается регламентировать порядок взаимодействия органов, осуществляющих дознание и предварительное расследование, а также налоговых органов и страховщиков при решении вопросов о возбуждении соответствующего уголовного дела, в том числе использование материалов, представленных налоговыми органами и страховщиками, с установлением сроков рассмотрения этих материалов и принятия необходимых процессуальных решений.