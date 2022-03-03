Уфа, , 12:50 — REGNUM 54 двора намерены благоустроить в 2022 году в Уфе. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба городской администрации.

Во дворе Алексей Колчин © ИА REGNUM

Сообщается, что комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов проходит в рамках реализации региональной программы «Башкирские дворики». В 2022 году в Уфе намерены благоустроить 15 территорий, объединяющих в себе 54 двора.

Сейчас идет подготовка к проведению конкурсных процедур: работы планируют начать после определения подрядных организаций.

Территории намерены оборудовать сертифицированными спортивно-игровыми и детскими площадками с прорезиненным покрытием, планируется увеличить число парковочных мест, обновить тротуары и дворовые проезды, обустроить зоны отдыха, смонтировать освещение и систему видеонаблюдения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что программа «Башкирские дворики» рассчитана на шесть лет до 2024 года. Она направлена на обеспечение доступной комфортной среды во дворах и создание благоприятных условий проживания для граждан.