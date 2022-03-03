Махачкала, 3 марта, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Глава Дагестана Сергей Меликов выразил соболезнование семье погибшего при защите Донбасса земляка — офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова. Он высказал слова поддержки его родителям — полковнику полиции Энгельсу Гаджимагомедову и матери — учительнице начальных классов Сапижат Мазаевой, а также его вдове.

Меликов

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Меликов отметил, что в республике погибшего Нурмагомеда Гаджимагомедова знают как достойного офицера, хорошего человека, друга и сына. Глава республики пообещал оказать поддержку семье героя.

«Считаю своим долгом сделать всё, чтобы помочь близким пережить это горе, которому я искренне сочувствую, и сохранить память о нашем отважном герое. Мне поступают сообщения от жителей разных регионов России, которые восхищаются подвигом Нурмагомеда и передают соболезнования его семье», — написал Меликов на своей странице в соцсети Instagram.

Ранее сообщалось, что уроженец Кулинского района Дагестана десантник Нурмагомед Гаджимагомедов в ходе спецоперации на Украине ценой своей жизни спас личный состав воинского подразделения.