Краснодар, , 12:43 — REGNUM Фудкорты и детские игровые комнаты в торговых центрах разрешено открыть с 14 марта в Краснодарском крае. О решении 3 марта сообщил в телеграм-канале губернатор Вениамин Кондратьев.

Вениамин Кондратьев Kremlin.ru

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»С начала пандемии в крае не работают фуд-корты и детские игровые комнаты. Предприниматели обращались с просьбой снять это ограничение. Эпидобстановка сегодня позволяет открыть фуд-корты и детские игровые комнаты с 14 марта», — написал губернатор.

При этом он подчеркнул, что пока в регионе сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий с более чем 500 участников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти объявили об отмене в Краснодарском крае QR-кодов с 4 марта.

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