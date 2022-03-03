Омск, , 12:42 — REGNUM В Омской области за прошедшие сутки скончались 11 пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 марта в федеральном оперативном штабе.

Реанимация Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

Жертвами коронавирусной инфекции за весь период в Омской области стали уже 3894 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в регионе выявили 649 носителей коронавируса, выздоровели 1212 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Омской области госпитализировали ещё 150 ковид-пациентов