Москва, 3 марта, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Если финансовые власти РФ смогут показать, что санкции не смогли обрушить российские экономику и фондовый рынок, то президента США Джозефа Байдена и его европейских союзников ждет большое разочарование. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 марта заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции, ответные меры и поддержка экономики России — все новости»

«Иностранные санкции нанесли огромный урон российской финансовой системе и финансовому рынку, — констатировал Дорофеев. — Падение капитализации российского фондового рынка до приостановки торгов уже выглядело чудовищным. После того, как российские фондовые биржи объявили «биржевые каникулы» на неопределенный срок, мы видели без преувеличения почти обнуление стоимости депозитарных расписок на российские акции на внешних биржевых площадках. Вероятно, когда Московская биржа откроет торги, на внутреннем фондовом рынке также случится обвал».

Как полагает экономист, такой обвал уже не окажется таким сильным, поскольку будут внутренний спрос и ликвидность.

«Ее могут предложить частные инвесторы, ориентирующиеся на меры поддержки фондового рынка, в рамках которых были анонсированы программа байбеков (обратный выкуп акций — прим. ИА REGNUM), программа покупки акций и облигаций в ФНБ и прочее, — сказал Дорофеев. — Также не исключено, что на рынок выйдут государственные банки с поддержкой от ЦБ РФ и будут прилагать усилия по сглаживанию волатильности. Мы ожидаем, что регуляторы предпримут меры, чтобы показать нашим бывшим иностранным партнерам, что им не удалось обрушить российскую экономику и российский фондовый рынок. Формально это можно организовать в краткосрочной перспективе. Тогда Байдена и его европейских союзников ждет большое разочарование в том, что его методы давления на российскую экономику и фондовый рынок не сработали так, как ожидалось».

Тем не менее, как подчеркнул Дорофеев, на горизонте от полугода до года российский рынок акций будет находиться под давлением.

«И даже если он не потеряет 90% капитализации в день открытия Московской биржи, то в течение ближайших квартала-трех едва ли стоит ждать разворота нисходящего тренда», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Банку России призвали приложить все усилия, чтобы обеспечить «безукоризненную финансовую дисциплину» российских должников.