Москва, 3 марта, 2022, 12:41 — ИА Регнум. МИД Франции имеет склонность к очень громким заявлениям. Об этом 3 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

Mid.ru Сергей Лавров

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«Не забудьте посмотреть то, что заявил мой коллега Жан-Ив Ле Дриан, министр иностранных дел Франции. Он очень любит гарцевать», — заявил Лавров.

«Петух у французов национальный символ, так петушатся они очень часто. Он заявил, что в очередном сеансе общения с миром, что Путин должен помнить, что у Франции тоже есть ядерное оружие. Это же не я говорю!» — указал он.