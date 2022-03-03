Кизел, Пермский край, , 12:41 — REGNUM В Пермском крае глава Кизела Андрей Родыгин изменил название города в знак поддержки специальной военной операции России. На своих страницах в соцсетях чиновник опубликовал картинку с надписью «КиZел своих не бросаем».

Акаунт главы Кизела Андрея Родыгина Instagram.com

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У пользователей соцсетей новое название нашло отклик. Люди поддержали Родыгина и в комментариях пишут, что «своих не бросают». Интернет-пользователи ставят лайки в знак одобрения действия мэра.

«Родные, друзья, знакомые. (Многие более сорока лет там!). Ждем с нетерпением. НАШИ ДВЕРИ ОТКРЫТЫ!», — отметила Наталья Д.

«Мне не стыдно!», — сказала Ольга Р.

Добавим, латинская буква Z на российской военной технике, находящейся на специальной военной операции на Украине, означает «За победу».