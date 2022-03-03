Москва, , 12:40 — REGNUM Запад всеми правдами и неправдами уходит от реакции на «ясные и чёткие» предложения России по архитектуре безопасности в Европе. Об этом 3 марта в интервью российским и иностранным СМИ по актуальной международной повесткезаявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России и переговоры – все новости»

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что западные страны не могут за Россию определить, что нужно для её безопасности.

«Мы не можем больше позволить, чтобы с территории Украины исходила угроза прямого нападения на РФ», — заявил Лавров.

Читайте также: МИД РФ считает восприятие Западом ситуации на Украине неадекватным

Российский министр уверен, что антироссийская истерия пройдет, Запад «перебесится».

"Мы готовы всегда к диалогу при одном непременном условии — исключительно на основе равноправия и на основе уважения и учета интересов друг друга», — констатировал глава МИД РФ.

Ранее по теме: Лавров оценил, насколько мировое сообщество понимает позицию России