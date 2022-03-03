Волгоград, 3 марта, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Новая школа появится в посёлке ГЭС Волгограда. Минпросвещения РФ уже одобрил проект, сообщил 3 марта губернатор Андрей Бочаров.

Donland.ru Стройка

Учебное заведение станет седьмым из запланированных и уже строящихся сейчас в Волгоградской области.

«Начиная с 2018 года в регионе уже сдали в эксплуатацию пять новых школ. Но потребность достаточно большая — сейчас идёт строительство еще шести школ. И буквально вчера мы договорились с Минпросвещения, что ещё одна школа, седьмая, будет построена в Волгограде в посёлке ГЭС — она очень востребована, решение уже принято», — сказал губернатор.

Волгоградские власти с помощью Минпросвещения России планируют построить ещё четыре школы, это позволит максимально перевести детей на учёбу в одну смену.