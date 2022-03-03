Псков, 3 марта, 2022, 12:53 — ИА Регнум. За минувшие сутки с COVID-19 в Псковской области госпитализировали 50 человек, что на четыре пациента меньше, чем сутками ранее. Об этом 3 марта сообщили в федеральном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным регионального оперштаба, в области за сутки выявили 849 случаев заражения коронавирусом, что на 42 случая меньше, чем за 1 марта. В том числе в Пскове зафиксировали 203 новых заболевания ковидом.

Скончались на Псковщине от COVID-19, как основной причины смерти, за сутки четыре человека. Это на одного больного меньше, чем за предыдущие 24 часа. Статистика смертности пока стабильна в регионе.

Выписаны по выздоровлению от ковида за сутки 1098 пациентов. Это на 84 человека больше, чем сутками ранее. В регионе продолжают фиксировать рост показателя выздоровления.

С начала пандемии в Псковской области обнаружили 99 179 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19, как основной причины, скончались 1592 человека, а выздоровели 81 265 пациентов.