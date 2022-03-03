Куйбышевский район, Ростовская область, , 12:38 — REGNUM В Ростовской области за взятку, превышение полномочий и отмывание денег будут судить главу администрации Куйбышевского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Следователи полагают, что обвиняемая с 2018 года по 2021 год получила от бизнесмена, выигравшего торги на выполнение строительных работ для муниципальных нужд, взятку. Затем легализовала деньги, купив квартиру в Ростове-на-Дону. Кроме того, в сентябре 2019 года глава района потребовала от бизнесмена отремонтировать кровлю муниципального домовладения за свой счёт.

На квартиру обвиняемой наложен арест.

Материалы уголовного дела переданы в суд.