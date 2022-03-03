Нур-Султан, , 12:38 — REGNUM Новый генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов пообещал, что список погибших во время январских беспорядков будет обнародован. Об этом 3 сообщает издание Tengrinews.

Беспорядки в Казахстане Иван Шилов © ИА REGNUM

«Этот список будет обязательно объявлен, обязательно вы будете присутствовать. Но сейчас я не могу сказать», — сказал Асылов журналистам в кулуарах Сената.

Он отметил, что не знает, когда получиться это выполнить. Генпрокурор отметил, что следствие ещё не закончено.

Напомним, Асылова назначили генпрокурором 3 марта. До этого он был первым заместителем генерального прокурора республики. Предыдущего главу надзорного ведомства президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил своим помощником и секретарём Совбеза.

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