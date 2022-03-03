Москва, , 12:37 — REGNUM Запад всеми правдами и неправдами пытается уйти от реакции на российские требования. Об этом 3 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

Сергей Лавров Mid.ru

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«По большому счёту, не просто ведь задачи по Украине, по демилитаризации и денацификации этой страны, недопущения того, чтобы на её территории продолжались проявления геноцида и прекращения любого насилия, и обеспечению украинцам самим определять свою судьбу… но речь ведь идёт о миропорядке», — заявил Лавров.

«И не случайно Запад всеми правдами и неправдами уходит от реакции на наши абсолютно ясные, абсолютно чёткие, опирающиеся на имеющиеся договорённости предложения касательно архитектуры безопасности в Европе», — продолжил он.