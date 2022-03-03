Красноярск, , 12:36 — REGNUM Руководство России найдет возможности и обходные пути для преодоления экономического давления западных стран, которое ударит прежде всего по мировой экономике и глобальным экономическим процессам. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Панкин.

Экономика Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если ужесточать ситуацию вокруг России и наших внешнеэкономических связей, грубо говоря, поставить на «hold» (удержание) или какое-то тотальное эмбарго ввести, во-первых, это сделать не так легко, всегда есть возможности и обходные пути — у нас все-таки есть контрагенты и страны, которые понимают, что происходит в реальности. Но даже в этих условиях пострадают мировая экономика и глобальные экономические процессы», — сказал он на Красноярском экономическом форуме (КЭФ).

Он также рекомендовал российскому бизнесу не опускать руки на фоне санкционного давления, поскольку стрессовый сценарий взаимодействия правительства и бизнеса в «чрезвычайных условиях» был отработан в период пандемии.