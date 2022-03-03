Красноярск, 3 марта 2022, 12:36 — REGNUM Руководство России найдет возможности и обходные пути для преодоления экономического давления западных стран, которое ударит прежде всего по мировой экономике и глобальным экономическим процессам. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Панкин.
Он также рекомендовал российскому бизнесу не опускать руки на фоне санкционного давления, поскольку стрессовый сценарий взаимодействия правительства и бизнеса в «чрезвычайных условиях» был отработан в период пандемии.