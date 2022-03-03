Пекин, 3 марта, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Главной причиной отстранения сборных России и Белоруссии от участия в Параолимпийских играх стал отказ других команд соревноваться с ними. Об этом 3 марта заявил глава пресс-службы Международного параолимпийского комитета (МПК) Крейг Спенс на пресс-конференции.

David Pearson Флаг Параолимпийских игр

По его словам, в МПК обращались комитеты, команды и спортсмены из разных стран, которые объявили, что не будут играть против российских спортсменов.

«Наша организация вне политики, мы хотим оставаться беспристрастными. Но как только одно государство отзовет свою команду, это будет эффект снежного кома», — сказал Спенс.

Напомним, 2 марта МПК допустил спортсменов из России и Белоруссии к Параолимпиаде в нейтральном статусе, но спустя сутки изменил решение и полностью отстранил их от участия в соревнованиях.