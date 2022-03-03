Москва, , 12:34 — REGNUM Продавать недвижимость в условиях введения санкций и внешней напряжённости пока не стоит. Об этом 3 марта сообщила корреспонденту ИА REGNUM владелец агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс.

Жилье Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По её мнению, также стоит воздержаться от взятия ипотеки по высоким ставкам, которые сейчас на рынке, в надежде на последующее рефинансирование. Аверс рассказала, что продавать недвижимость не следует по причине непонимания, в чём именно сейчас следует хранить деньги, чтобы они не обесценивались.

«А возможность покупки каких-то бюджетных объектов сейчас рассматривать целесообразно, в качестве вложения и сохранения средств», — отметила эксперт.