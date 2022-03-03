Москва, 3 марта, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Продавать недвижимость в условиях введения санкций и внешней напряжённости пока не стоит. Об этом 3 марта сообщила корреспонденту ИА REGNUM владелец агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жилье

По её мнению, также стоит воздержаться от взятия ипотеки по высоким ставкам, которые сейчас на рынке, в надежде на последующее рефинансирование. Аверс рассказала, что продавать недвижимость не следует по причине непонимания, в чём именно сейчас следует хранить деньги, чтобы они не обесценивались.

«А возможность покупки каких-то бюджетных объектов сейчас рассматривать целесообразно, в качестве вложения и сохранения средств», — отметила эксперт.