Краснодар, 3 марта, 2022, 12:33 — ИА Регнум. В Краснодарском крае отменяют QR-коды, об этом 3 марта в своём телеграм-канале сообщила заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова.

Александр Полегенько ИА REGNUM QR-код

«QR-коды отменены. Губернатор сейчас вынес такое предложение. Роспотребнадзор согласился. С 4 марта на всей территории Краснодарского края», — написала вице-губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, жёсткие ограничения в Краснодарском крае были введены в ноябре — без предъявления QR-кода невозможно было посещениекультурных и развлекательных учреждений, спортивных мероприятий, бассейнов, фитнес-центров, спортзалов, салонов красоты и парикмахерских, а также магазинов. Ещё раньше требование о подтверждении прививки начало действовать при посещении кафе и ресторанов и заселении в гостиницы. Также с 15 декабря оказался невозможным вход в здания органов власти без QR-кода о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании.