Балашиха, Московская область, 3 марта, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Балашихе. Об этом 3 марта сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 91. Следом за Балашихой идёт Пушкино, в котором подтверждено заражение новой инфекцией 75 человек. На третьем месте расположились Коломна и Королев — в каждом из этих округов COVID-19 диагностировали у 65 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 936 новых случая заражения коронавирусом.