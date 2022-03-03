Санкт-Петербург, , 12:38 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внесён в санкционный список российских граждан, который опубликован на сайте правительства Канады.

Александр Беглов Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Из него следует, что санкции ввели в отношении губернатора Петербурга Александра Беглова, — сообщает издание «Бумага». — Кроме того, в перечне упомянуты премьер-министр Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин и другие российские чиновники».

Также под санкции попали ключевые фигуры «Газпрома» и «Роснефти».

Ранее свои санкционные списки в отношении десятков российских граждан обнародовали США и Евросоюз.