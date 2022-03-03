Бремерхафен, Германия, , 12:34 — REGNUM Тело петербурженки Екатерины Бауманн, пропавшей в Германии в начале февраля в городе Бремерхафен, нашли в чемодане на берегу реки. Об этом 3 марта сообщили родственники погибшей на странице в социальной сети.

Пост о поиске Екатерины Бауманн Instagram.com/gde_nasha_katya/

Как рассказали родственники 32-летней женщины, ее тело в чемодане обнаружили прохожие 1 марта на набережной реки Вечер, возле отеля Atlantic Hotel Sail City в Бремерхафене.

«В чемодане оказались многочисленные останки нашей Кати. Опознали Катю вчера вечером. Наше сердце разбито горем», — говорится в сообщении родственников.

У погибшей осталась пятилетняя дочь и муж, которого сразу же после обнаружения тела задержала немецкая полиция.

Как рассказали родственники погибшей, 12 лет назад Екатерина познакомилась с русскоязычным мужчиной из Казахстана, семья которого переехала в Германию после распада СССР. Вскоре они поженились. Однако незадолго до смерти женщина обратилась в местную полицию с заявлением о насилии со стороны мужа и его попытках удержать ее в изоляции без документов и банковских карт. После того как Екатерине удалось сбежать в приют для женщин Frauenhaus и подать на развод, в ночь на 5 февраля, она пропала. О пропаже пока еще жены мужчина обратился в полицию лишь на шестой день после исчезновения.