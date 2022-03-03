Саратов, 3 марта, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Во Дворце водных видов спорта города Саратова с 3 по 6 марта пройдет Кубок России по подводному спорту. Об этом сообщает министерство молодежной политики и спорта Саратовской области.

В бассейне

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Участие в соревнованиях примут 230 человек из 24 регионов страны. Зрители смогут увидеть заплывы с участием чемпионов и рекордсменов России, мира и Европы. Выступать спортсмены будут ежедневно с 11:00 до 14:00. Из-за угрозы распространения коронавируса заполняемость трибун составит только 30% от их вместимости.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратове с 21 по 27 февраля впервые прошли соревнования Кубка России по прыжкам в воду.

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