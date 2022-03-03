Сеута, Испания, 3 марта 2022, 12:31 — REGNUM Несколько человек, проводивших работы на участке, расположенном рядом с мусульманским кладбищем Сиди Эмбарек в испанской Сеуте, обнаружили два снаряда времён Гражданской войны. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на полицию.

Снаряды
Снаряды
mchs.gov.ru

Один из снарядов был взорван под контролем Национальной полиции.

По имеющимся у полиции данным, рабочие обнаружили снаряды днём, после чего оповестили о находке правоохранительные органы.

Работы велись на участке земли на улице Сольдадо Альмасан за исламским кладбищем, рядом с больницей города.