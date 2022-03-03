Сеута, Испания, 3 марта, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Несколько человек, проводивших работы на участке, расположенном рядом с мусульманским кладбищем Сиди Эмбарек в испанской Сеуте, обнаружили два снаряда времён Гражданской войны. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на полицию.

mchs.gov.ru Снаряды

Один из снарядов был взорван под контролем Национальной полиции.

По имеющимся у полиции данным, рабочие обнаружили снаряды днём, после чего оповестили о находке правоохранительные органы.

Работы велись на участке земли на улице Сольдадо Альмасан за исламским кладбищем, рядом с больницей города.