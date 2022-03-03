Тюмень, 3 марта, 2022, 12:30 — ИА Регнум. В Тюменской области федеральные торговые сети готовы зафиксировать цены на ряд товарных категорий. Об этом заявила директор регионального департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Молоко

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции, ответные меры и поддержка экономики России — все новости»

«Это молочная продукция, хлебобулочные изделия, сахарный песок и так называемый борщевой набор. В рамках данных групп будут определены несколько позиций, цены на которые зафиксируют и отметят определенными ценниками», — цитирует Трофимову информационный центр правительства региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, директор областного департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов заявил, что Тюменская область полностью обеспечивает свои потребности в основных продуктах питания.