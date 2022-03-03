Париж, 3 марта 2022, 12:30 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отправится с визитом в Молдавию 3 марта, чтобы присутствовать при передачи почти 40 тонн гуманитарного груза, передает BFM TV.

Министр иностранных дел Франции Жан Ив Ле Дриан
Министр иностранных дел Франции Жан Ив Ле Дриан
(сс) The Official CTBTO Photostream — 2019 Comprehensive Test-Ban Treaty Article XIV Conference

В пресс-релизе министерства уточняется, что Франция будет более широко укреплять свои действия, чтобы способствовать экономическому развитию Молдавии, а также ее энергетической безопасности.

В ходе визита глава МИД Франции встретится с президентом и политическими деятелями Молдавии.

Как сообщало ИА REGNUM, только через прекращение огня Россия и Украина могут выйти на переговоры по преодолению кризиса, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан 3 марта в эфире телеканала France 2.

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