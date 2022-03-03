Париж, 3 марта, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отправится с визитом в Молдавию 3 марта, чтобы присутствовать при передачи почти 40 тонн гуманитарного груза, передает BFM TV.

(сс) The Official CTBTO Photostream — 2019 Comprehensive Test-Ban Treaty Article XIV Conference Министр иностранных дел Франции Жан Ив Ле Дриан

В пресс-релизе министерства уточняется, что Франция будет более широко укреплять свои действия, чтобы способствовать экономическому развитию Молдавии, а также ее энергетической безопасности.

В ходе визита глава МИД Франции встретится с президентом и политическими деятелями Молдавии.

Как сообщало ИА REGNUM, только через прекращение огня Россия и Украина могут выйти на переговоры по преодолению кризиса, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан 3 марта в эфире телеканала France 2.