Москва, 3 марта 2022, 12:30 — REGNUM Украина наглядно продемонстрировала свою несамостоятельность. Об этом 3 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.
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«Опять украинская команда какие-то причины нашла, чтобы эти переговоры перенести. Но наверняка они получают указания из Вашингтона. Никаких сомнений нет — эта страна совсем совершенно не самостоятельна. Но, тем не менее, должны состояться переговоры», — заявил Лавров.