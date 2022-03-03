Москва, 3 марта, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Украина наглядно продемонстрировала свою несамостоятельность. Об этом 3 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

Mid.ru Сергей Лавров

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"Опять украинская команда какие-то причины нашла, чтобы эти переговоры перенести. Но наверняка они получают указания из Вашингтона. Никаких сомнений нет — эта страна совсем, совершенно не самостоятельна. Но тем не менее должны состояться переговоры», — заявил Лавров.