Ташкент, , 12:30 — REGNUM В Ташкенте 3−4 марта проходит международная конференция высокого уровня «Региональное сотрудничество стран Центральной Азии в рамках Совместного плана действий по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН».

Шавкат Мирзиёев Kremlin.ru

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил обращении к участникам конференции, в котором предложил учредить под эгидой Контртеррористического управления ООН региональный экспертный совет из числа ведущих специалистов стран Туркестана по вопросам реабилитации и реинтеграции радикализированных граждан, а также выработке предложений по борьбе с пропагандой терроризма в странах региона.

На конференции отмечалось, что усилия Казахстана и Узбекистана по репатриации и интеграции в местные общины радикализированных граждан получают признание и высокую оценку со стороны мирового сообщества и международных организаций.

Как ранее отметила спецдокладчик ООН по вопросам защиты прав человека Финнула Ни Илан, Узбекистан показал пример «эффективной и человечной работы, отвечающей стандартам прав человека».

«Узбекская модель должна стать дорожной картой для других правительств, желающих вернуть своих граждан из зон конфликта», — сказал спецдокладчик.