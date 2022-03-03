Улан-Удэ, , 12:30 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ о снятии оставшихся ограничений по COVID-19. Об этом он сообщил в своём телеграмм-канале, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Улан-Удэ Владимир Бадмаев © ИА REGNUM

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«Можно говорить о полном снятии ограничений! Из требований остаются — ношение масок в помещении и транспорте, на улице можно находится без них. Сохраняются требования по дезинфекции помещений — это в общем-то важно и полезно и без ковида», — отметил он.

Кроме того, до 31 марта сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий.

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