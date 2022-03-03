Париж, 3 марта, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Неизвестные злоумышленники совершили ограбление сразу на двух съёмочных площадках сериалов онлайн-кинотеатра Netflix. Об этом 3 марта сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Кадр из сериала «Корона» Клер Фой

Ранее Netflix сообщил, что 24 февраля 2022 года в Великобритании злоумышленники взломали несколько автомобилей команды проекта сериала «Корона» и украли различную технику и дорогостоящий реквизит, в том числе копию яйца Фаберже, и золотые и серебряные канделябры. Компания оценила ущерб в $200 тыс.

Кроме того, 25 февраля 2022-го около 20 человек, скрывающих свои лица, ворвались в парижскую студию, где проходят съёмки «Люпена». Они забросали территорию фейерверками и унесли оборудования на сумму около $330 тыс.

«Наши актеры и съемочная группа в безопасности, никто не пострадал», — сообщили представители Netflix. В компании отметили, что оба инцидента сейчас расследуются и пока не ясно, связаны ли они между собой.

Отметим, что по иронии судьбы сюжет сериала «Люпен» рассказывает о гениальном грабителе Ассане Диопе (Омар Си), который вдохновляется романами Мориса Леблана о приключениях Арсена Люпена. Премьера первого сезона шоу состоялась на сайте Netflix 8 января 2021 года.