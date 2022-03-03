Красноярск, , 12:29 — REGNUM В Красноярском крае за прошедшие сутки скончались 28 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом ИА REGNUM сообщили 3 марта в федеральном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Красноярском крае жертвами COVID-19 стали уже 10 050 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 1570 носителей коронавируса, за весь период — 344 528.

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