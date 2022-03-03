Сеул, , 12:29 — REGNUM Представители Южной Кореи и Венгрии договорились об укреплении сотрудничества в ряде областей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Соответствующая договоренность была достигнута 3 марта в ходе виртуальной встречи министра торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи Мун Сын Ука и министра финансов Венгрии Михая Варгу.

В ходе четвертого заседания совместного экономического совета представители Южной Кореи и Венгрии договорились об укреплении сотрудничества в сфере торговли, финансов, здравоохранения, культуры и инфраструктуры, а также проведении совместных исследований.

Михай Варгу также обещал приложить усилия для улучшения инвестиционных условий для южнокорейских предприятий.

По данным правительства Южной Кореи, в 2021 году объём двусторонней торговли достиг рекордных $4,8 млрд.