Лима, , 13:10 — REGNUM Первая группа перуанцев, покинувших Украины, благополучно прибыла в Варшаву 2 марта. В Польше беженцы будут дожидаться вывозных рейсов в Перу. Об этом сообщает новостное агентство Andida со ссылкой на заявление МИД Перу.

Перу Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Таким образом, число перуанцев, которым удалось покинуть опасный регион, увеличилось до 31 человека. Группа из 24 граждан Перу присоединилась к семи ранее бежавшим гражданам этой латиноамериканской страны.

МИД сообщило, что дальнейшее перемещение граждан будет организовано только при их желании, но поддержание контактов с беженцами будет продолжаться.

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