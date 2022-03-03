Лима, 3 марта, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Первая группа перуанцев, покинувших Украины, благополучно прибыла в Варшаву 2 марта. В Польше беженцы будут дожидаться вывозных рейсов в Перу. Об этом сообщает новостное агентство Andida со ссылкой на заявление МИД Перу.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Перу

Таким образом, число перуанцев, которым удалось покинуть опасный регион, увеличилось до 31 человека. Группа из 24 граждан Перу присоединилась к семи ранее бежавшим гражданам этой латиноамериканской страны.

МИД сообщило, что дальнейшее перемещение граждан будет организовано только при их желании, но поддержание контактов с беженцами будет продолжаться.