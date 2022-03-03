Белград, 3 марта, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Поддержав резолюцию ООН по Украине, сербские власти показали, что они находятся на стороне НАТО и не дорожат сербскими национальными и государственными интересами. Об этом говорится в сообщении сербской оппозиционной партии «Двери», распространенном 3 марта.

Флаги Сербии и России

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"Сербское движение «Двери» осуждает голосование Сербии за резолюцию ООН, направленную против России, как недружественный акт властей во главе с Александром Вучичем против Российской Федерации. Власти Сербии, хотя на словах они выступают за военный и политический нейтралитет, де-факто поддерживают НАТО, и это очевидный акт предательства сербских национальных и государственных интересов», — говорится в сообщении.

«Двери» подчеркивают, что причина украинского кризиса как раз кроется во враждебных действиях НАТО на границах России.

«Это НАТО вызывает военные конфликты по всему миру. Поэтому мы не можем понять, почему Вучич дал зеленый свет представителям Сербии в ООН, чтобы они голосовали против России, которая защищает территориальную целостность и суверенитет Сербии от оккупации Косово и Метохии со стороны НАТО», — отметило руководство движения «Двери».

Напомним, что 2 марта Сербия поддержала резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, в которой Россию осуждается за «нарушение территориальной целостности Украины».