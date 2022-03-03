Москва, , 12:28 — REGNUM Специальная операция России на Украине призвана покончить с войнами на Украине. Об этом 3 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Если говорить откровенно, конечно, очень плохо, когда гибнут люди: и военнослужащие, и, тем более, гражданские, женщины, дети, как это было восемь лет в Донбассе и как тоже происходит во время нашей специальной операции, которая призвана положить конец любой войне, которая могла бы происходить на украинской территории и проистекать с украинской территории», — заявил Лавров.