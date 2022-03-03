Ташкент, 3 марта, 2022, 12:27 — ИА Регнум. В Ташкенте 3−4 марта проходит международная конференция высоко уровня «Региональное сотрудничество между государствами Центральной Азии в рамках Совместного плана действий по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Dilshod Akbarov Ташкент

Участники конференции заявили о своем решительном осуждении терроризма во всех его формах и проявлениях, «поскольку он представляет собой одну из наиболее серьезных угроз международному миру и безопасности, препятствует устойчивому развитию и обеспечению универсальных прав человека».

На конференции подчеркнули уникальный характер Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций, одобренной всеми государствами-членами ООН, как первого всеобъемлющего многостороннего плана действий и координации в борьбе с терроризмом, включая устранение условий, способствующих этому злу.

Участники отметили, что борьба с терроризмом, а также поощрение и защита прав человека и верховенства закона являются не противоречащими друг другу, а взаимоусиливающими задачами.