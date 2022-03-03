Тбилиси, 3 марта, 2022, 12:27 — ИА Регнум. В Грузии 3 марта из-за непогоды закрыли проезд для всех видов транспорта через пропускной пункт «Казбеги» («Верхний Ларс») на границе с Россией. Об этом сообщает пресс-служба Департамента автомобильных дорог республики.

«Новости Владикавказа» КПП «Верхний Ларс»

Кроме того, движение полностью остановили на ведущей к границе с Россией трассе Мцхета — Степанцминда — Ларс. Ограничение действует на участке Гудаури — Коби. Там сообщили о высокой опасности схода лавин.

На других дорогах в Грузии ограничений нет.

Стоит отметить, что в Грузии с 2021 года ведётся строительство новой трассы от Тбилиси к границе с Россией. По проекту она будет короче, а также обойдёт участки, по которым опасно проезжать зимой.